شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس صحة الشيوخ: انفراجة فى سوق الأدوية قريبًا ولن يكون هناك نقص والان مع تفاصيل الخبر

قال النائب حسين خضير، رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، إن هناك انفراجه قريبا بتوفير كافة الأدوية بالأسواق المصرية، مشيرًا إلى أن مصانع الأدوية المصرية ستوفر أيضا أحدث أدوية الأورام فى العالم، وذلك عقب توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوطين صناعة الدواء.

وأكد خضير، خلال تصريحات له اليوم الخميس، عقب الانتهاء من تشكيل هيئة مكاتب اللجان النوعية بمجلس اليوخ، أن الفترة المقبلة لن يشعر المواطن بأى نقص فى الأدوية بل ستتوافر جميعها، مشيرًا إلى أن نقص الأدوية يرجع إلى ارتفاع سعر الدولار، مؤكدًا إنه لولا تدخّل الرئيس السيسي كان الأمر سيزعج الكثير من المصريين.

وأشار رئيس لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، إلى أن لجنة الصحة بمجلس الشيوخ تعد من اللجان الهامة والحيوية التى تمس المواطن بشكل مباشر، موضحًا أن هناك تعاون وتكاتف بين المجلس والحكومة من أجل النهوض بصحة المصريين من خلال تطوير المستشفيات والمنظومة الصحية بشكل عام.

وشدد خضير، على أهمية مشروع التأمين الصحى الشامل، وتعميمه بكافة المحافظات مع حلول عام 2030.