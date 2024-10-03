الفريق أشرف زاهر: الأكاديمية العسكرية الجديدة تجسد إنجازًا تاريخيًا لمصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

أعرب الفريق أشرف زاهر، مدير الأكاديمية العسكرية المصرية، عن فخره بافتتاح صرح عسكري يتماشى مع أعلى المعايير العالمية، مؤكدًا أن هذا النجاح هو نتاج جهد مستمر وتعاون مثمر بين القوات المسلحة والقيادة السياسية، مما أسفر عن تحقيق هذا اليوم العظيم.

وقال: "أبارك للخريجين من الأكاديمية والكليات العسكرية لهذا العام، وأدعو الله لهم بالتوفيق والنجاح." مشيرًا إلى أن الأكاديمية تسعى من خلال منظومة عمل متكاملة إلى إعداد جيل جديد من الضباط القادة القادرين على مواجهة التحديات العالمية في ظل أوضاع إقليمية ودولية معقدة.

وشدد الفريق زاهر، على أن أولويات الأكاديمية تتركز على تعظيم القوة الشاملة للدولة، قائلاً: "إن امتلاك القوة هو الأساس للحفاظ على السلام."

وأضاف: "إن بناء القوة والحفاظ على الهيبة يتطلب توفير بيئة تعليمية حديثة تجمع بين القيم الوطنية والأساليب العسكرية، وتواكب واقع مليء بالتحديات."

وفي ختام تصريحاته، أعرب الفريق زاهر عن امتنانه لكل من ساهم في هذا الإنجاز الذي يعكس قوة الوطن وإرادته.