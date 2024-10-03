أعلنت "المقاومة الاسلامية في العراق"، أنه "استمراراً بنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونُصرةً لأهلنا في فلسطين ولبنان، وردّاً على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحقّ المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ، هاجم مجاهدونا مساء هذا اليوم الخميس 3-10-2024، هدفاً في جنوب أراضينا المحتلة بواسطة طائرة ذات قدرات متطورة تُستخدَم للمرة الأولى، وسيستمر مجاهدونا باستخدامها في دكّ معاقل الأعداء بوتيرة متصاعدة.

كانت هذه تفاصيل خبر "المقاومة الاسلامية في العراق": هاجمنا هدفاً في جنوب إسرائيل بواسطة طائرة ذات قدرات متطورة تُستخدَم للمرة الأولى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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