أفادت الجبهة الداخلية الإسرائيلية، بأنّ "صفارات الإنذار تدوي في منطقة أفيفيم ومحيطها في الجليل الأعلى شمالي إسرائيل". بدورها، أشارت سلطة الإطفاء الإسرائيلية، إلى "احتراق منزل ببلدة المطلة بعد استهدافه بصاروخ".

كانت هذه تفاصيل خبر السلطات الإسرائيلية: دوي صفارات الإنذار في منطقة أفيفيم واحتراق منزل في المطلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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