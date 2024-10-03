المنار: سقوط صواريخ على جنود إسرائيليين في المطلة حيث تحاول القوات المعادية التقدم باتجاه كفركلا وتل النحاس

أفادت قناة "المنار" عن سقوط صواريخ جنود إسرائيليين في بساتين مستعمرة المطلة، "حيث تحاول القوات المعادية التقدم باتجاه كفركلا وتل النحاس تحت وابل كثيف من القصف المدفعي والدخاني".

في هذا الصدد، ذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، أنّه "خلال 3 دقائق تم تفعيل صفارات الإنذار في المطلة 5 مرات".