حزب الله: فجرنا 4 عبوات ناسفة بقوات متسللة وأوقعنا خسائر كبيرة

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن حزب الله، أن عدد العبوات الناسفة التي فجرها مجاهدو المقاومة الإسلامية، بالقوات المعادية الإسرائيلية المتسللة في بلدتي مارون الراس ويارون، اليوم الخميس منذ ساعات الفجر الأولى حتى الساعة 12:00 ظهرًا ، بلغ عددها 4 عبوات، وقد أوقعت خسائر كبيرة وفادحة بقوات العدو.

وقال حزب الله في بيانه: دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان وشعبه، ورداً على الاستباحة الهمجية الإسرائيلية للمدن والقرى والمدنيين، بلغ مجموع عدد العبوات الناسفة التي فجرها مجاهدو المقاومة الإسلامية بالقوات المعادية الإسرائيلية المتسللة، في بلدتي مارون الراس ويارون اليوم الخميس منذ ساعات الفجر الأولى حتى الساعة 12:00 ظهرًا (4 عبوات)، وقد أوقعت خسائر كبيرة وفادحة بقوات العدو.