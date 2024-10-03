صحة لبنان: 1974 شهيداً و9384 جريحاً منذ بداية العدوان الإسرائيلي

ياسر رشاد - القاهرة - قال وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال في لبنان، فراس الأبيض، الخميس، إنّ حصيلة أعداد الشهداء وصلت إلى 1974 بينهم 127 طفلاً و261 امرأةً، إضافةً إلى 9384 جريحاً، منذ بداية العدوان الإسرائيلي في الـ8 من أكتوبر 2023، وتوسّعه منذ نحو أسبوع.

وأشار الوزير إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يرتكب جرائم حرب وينتهك كل القوانين ويستهدف العزل ومن يحاول سحب الجرحى وكل حججها بأن هناك أسلحة واهية.

شريك في الجريمة الإسرائيلية

ودعا الأبيض المجتمع الدولي إلى تحمل كل مسؤولياته وسكوته يعني أنه شريك في الجريمة الإسرائيلية، مشيراً إلى أن 9 مستشفيات تعرضت للاستهداف الإسرائيلي و45 مركزاً طبياً و128 سيارة وآلية، بينما استشهد 97 شخصاً من الطواقم الطبية والطوارئ جراء الغارات الإسرائيلية.

وسبق أن أعلنت وزارة الصحة، اليوم، ارتفاع حصيلة شهداء الغارة الإسرائيلية على منطقة الباشورة إلى 9، فيما وصل عدد المصابين إلى 14 شخصاً، بينما أكدت أن العمل لا يزال مستمر لإيضاح الحصيلة النهائية للغارة الإسرائيلية على الباشورة.