كتائب القسام تنفذ كمين مركب ضد القوات الإسرائيلية في خان يونس

ياسر رشاد - القاهرة - نشرت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" مقطع فيديو يظهر استهداف آليات الجيش الإسرائيلي خلال توغلها في منطقة الفخاري شرق مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

ووجه مقاتلو القسام رسالة إلى مقاتلي "حزب الله"، مؤكدين أن عمليتهم هذه تأتي "ثأرا لجميع الشهداء، وردا على اغتيال الشهيد حسن نصر الله، وجميع شهداء لبنان وفلسطين"، كما شددوا على "وحدة الدماء الفلسطينية اللبنانية".

وعرضت المشاهد تنفيذ كتائب القسام كمينا مركبا ضد القوات الإسرائيلية شرق خان يونس بقطاع غزة، وتظهر اللقطات المصورة اشتعال النيران بآليات إسرائيلية وسيطرة القسام على معدات عسكرية.