"أي بي سي" عن مصادر أمنية إسرائيلية: العملية البرية في لبنان من المتوقع ألا تستمر أكثر من بضعة أسابيع

نقلت شبكة "أي بي سي" عن مصادر أمنية إسرائيلية، أن "العملية البرية في لبنان من المتوقع ألا تستمر أكثر من بضعة أسابيع، ونحن نسعى لتدمير أنفاق حزب الله ومواقع محصنة ومستودعات أسلحة قرب الحدود".

وأشار مسؤول إسرائيلي، بحسب الشبكة، الى أن "أهدافنا بلبنان إزالة خطر إطلاق النار عبر الحدود واستهداف المسلحين وإعادة النازحين".

ويأتي ذلك مع استمرار العدوان الإسرائيلي الجوي الواسع على لبنان وإعلان الجيش الإسرائيلي بشأن القيام بعملية برية في الجنوب والتي يتصدى لها حزب الله ويؤكد جاهزيته الكاملة لمواجهة القوات الإسرائيلية.

وإذ يواصل حزب الله استهداف تحركات جنود الجيش الإسرائيلي قرب الحدود اللبنانية الجنوبية، يكثّف عمليات إطلاق الصواريخ التي وصل مداها إلى تل أبيب.