"حزب الله": مقتل 17 ضابطًا وجنديًا في صفوف العدو الصهيوني خلال مواجهات اليوم الخميس

أعلنت غرفة عمليات "حزب الله"، في بيان نشره الإعلام الحربي، أنّ "غرفة عمليات المقاومة الإسلامية تؤكد من مصادرها الميدانية والأمنية الموثوقة أنّ عدد القتلى في صفوف ضباط وجنود العدو الصهيوني في المواجهات البطولية التي خاضها مجاهدو المقاومة اليوم الخميس 03-10-2024 قد بلغ 17 ضابطًا وجنديًا".

وحتى الساعة السابعة والنصف من مساء الخميس، نفّذ حزب الله 29 عملية عسكرية متنوعة الأهداف، من تصدٍّ لمحاولات التقدم الفاشلة لقوات النخبة في الجيش الإسرائيلي باتجاه بعض القرى الحدودية في جنوب لبنان، إلى استهداف تحشّدات إسرائيلية في ثكنات ومواقع عسكرية وبساتين ومنازل المستوطنات على طول الحافة الأماميّة قبالة القرى الجنوبية، وليس انتهاءً بقصف مستوطنات وأهداف عسكرية في عمق الشمال.