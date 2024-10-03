الرئيس السيسي: روح أكتوبر ليست شعارات بل هي كامنة في معدن الشعب المصري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن شهر أكتوبر من كل عام يأتي حاملًا معه رسائل الانتصار والمجد، تلك الأيام التي نستحضر فيها دروس النصر، ونحتفي بالأبطال والشهداء، ونحيي ذكرى انتصارات أكتوبر العظيم التي تتزامن مع احتفالاتنا بتخريج دفعة جديدة من طلبة الأكاديمية العسكرية المصرية، ينضم إلى ساحة الشرف والبطولة، مدافعين عن أمن مصر وسلامة شعبها، بعد أن تم إعدادهم وفقًا لأفضل وأرقى المستويات العسكرية والعلمية.

وأضاف: في مثل هذه الأيام منذ 51 عامًا، حققت مصر نصرًا سيظل خالدًا في ذاكرة هذا الوطن وعلى صفحات تاريخه المجيد انتصارًا يذكر الجميع دائمًا بأن هذا الوطن بتلاحم شعبه وقيادته وجيشه قادر على فعل المستحيل مهما عظم، وأن روح أكتوبر ليست شعارات إنشائية تقال بل هي كامنة في معدن هذا الشعب الأصيل، وتظهر جلية عند الشدائد معبرة عن قوة الحق وعزة النفس وصلابة الإرادة.

وتابع: "يسجل التاريخ بكلمات من نور أن مصر عزيزة بأبنائها، قوية بمؤسساتها، شامخة بقواتها المسلحة، فخورة بتضحيات أبنائها، وما حققته مصر في حرب أكتوبر المجيدة سيظل أبد الدهر شاهدًا على قوة إرادة الشعب المصري، وكفاءة قواته المسلحة، وقوة المصريين على التخطيط الدقيق والتنفيذ المحكم".