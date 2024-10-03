محمد الحوت: مشاهد النار وهبوط وصعود الطائرات مدروسة ولدينا لجنة تقييم المخاطر

رأى رئيس مجلس إدارة شركة الطيران الأوسط محمد الحوت، أنّ "ما يحصل اليوم بتواصل عمل الميدل ايست وربط لبنان بالخارج ليس جديداً على تاريخها، وهي كانت دوماً السباقة لأداء دورها وواجباتها على اكمل وجه".

وأكّد أنّ "مشاهد النار وهبوط وصعود الطائرات مدروسة ولا نأخذ مخاطر اطلاقًا بالسلامة المرورية ولدينا لجنة تقييم المخاطر وبالوقت الذي نشعر فيه أن سلامة الركاب والطواقم بخطر نتخذ الاجراءات اللازمة".

وأضاف الحوت "نحن نأخذ كل حذرنا خلال الاستمرار بعمل الشركة وستبقى الميدل ايست رمزاً لوصل لبنان بالعالم وكل لبناني فخور فيها وبكل العاملين فيها".

وأشار إلى أنّ "كل رحلة تخرج من لبنان وتعود فيها الطائرة فارغة من الركاب تكبد الشركة خسارة كبيرة، واسعارنا لم ترتفع رغم كل شيء يحصل".