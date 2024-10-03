الخارجية: نؤكد على ضرورة أن يضطلع مجلس الأمن ونطلب إدانة الاجتياح الإسرائيلي البري للبنان

رحّب وزارة الخارجية والمغتربين، بالبيان الصادر عن اعضاء الدول العشرة المنتخبين في مجلس الأمن، وهم الجزائر، سويسرا، اليابان، كوريا الجنوبية، غويانا، سلوفينيا، مالطا، الإكوادور، سييراليون، والموزمبيق، والذي أشارت فيه الدول إلى "أننا نشعر بقلق عميق إزاء تصاعد التوترات في الشرق الأوسط".

وتضمّن البيان: "إننا ندين دوامة العنف الحالية وندعو إلى الوقف الفوري لجميع الأعمال العدائية. كما ندعو جميع الأطراف إلى إحترام إلتزاماتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني.نؤكد كذلك على أن الحل الدبلوماسي هو السبيل الوحيد المناسب للمضي قدماً ونحث جميع الأطراف على إعطاء الأولوية للحوار والدبلوماسية وضمان حماية المدنيين. ونؤكد كذلك دعمنا الكامل للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ومنظومة الأمم المتحدة".

وفي هذا الصدد، أشارت وزارة الخارجية إلى أنّ لبنان "يعيد التأكيد على ضرورة أن يضطلع مجلس الأمن بمسؤولياته لحفظ السلم والأمن الدوليين، ويطلب إدانة الإجتياح الإسرائيلي البري للبنان، والعدوان الإسرائيلي المستمر على أرضه وشعبه، ويكرر دعوته المجلس إلى إلزام إسرائيل بالتطبيق الكامل للقرار1701، والإنسحاب من كافة الأراضي اللبنانية المحتلة، وإحترام سيادة لبنان وحدوده المعترف بها دوليًا".