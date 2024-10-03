"حزب الله" نشر مشاهد من عملية استهداف قاعدة غليلوت ومقر الموساد شمال تل أبيب

نشر الإعلام الحربي في "حزب الله"، مشاهد من "عملية استهداف المقاومة الإسلامية قاعدة غليلوت ومقر الموساد شمال تل أبيب في إطار سلسلة "عمليات خيبر" ضد جيش العدو الإسرائيلي".

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