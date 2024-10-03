غارة إسرائيلية على حي السلم بضاحية بيروت الجنوبية

ياسر رشاد - القاهرة - شنت القوات الجوية لجيش الاحتلال الإسرائيلي، غارة على حي السلم في ضاحية بيروت الجنوبية الأن، ولم تاتي أي معلومات عن اصابات مباشرة حتى الان.

وسوف توفيكم بوابة الخليج 365 الإلكترونية، بكل المستجدات التي تطرأ بساحة القتال بين حزب الله اللبناني وقوات الاحتلال الاسرائيلي على الفول خلال متابعات الساعات المقبلة.

وفي ساحة قتال اخرى، هاجمت المقاومة الإسلامية في العراق، مساء اليوم الخميس، هدفاً جنوب الأراضي المحتلة، بواسطة طائرة ذات قدرات متطورة تُستخدَم للمرة الأولى، وسيستمر مجاهدونا باستخدامها في دكّ معاقل الأعداء بوتيرة متصاعدة.

وقالت المقاومة العراقية في بيانها: استمراراً بنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونُصرةً لأهلنا في فلسطين ولبنان، وردّاً على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحقّ المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ، هاجم مجاهدونا مساء هذا اليوم الخميس 3-10-2024، هدفاً في جنوب أراضينا المحتلة بواسطة طائرة ذات قدرات متطورة تُستخدَم للمرة الأولى، وسيستمر مجاهدونا باستخدامها في دكّ معاقل الأعداء بوتيرة متصاعدة.