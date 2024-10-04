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خارجية الاحتلال: قرار الرد على هجمات إيران اتخذ بالفعل

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن خارجية الاحتلال: قرار الرد على هجمات إيران اتخذ بالفعل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال متحدث باسم وزارة خارجية الاحتلال، إن قرار الرد على هجمات إيران اتخذ بالفعل.
وأوضح متحدث الخارجية الإسرائيلية في تصريحات لقناة العربية، أن الرد سيراعي الاعتبارات الأمنية والدبلوماسية، ولن يستهدف مواقع مدنية.
الخارجية الإسرائيلية: قرار الرد على هجمات إيران اتخذ بالفعل - رويترز

هجمات إيران

إلى ذلك، مددت إيران غلق مجالها الجوي إذ أنها تتوقع ردًا إسرائيليًا عقب هجومها على إسرائيل مساء الثلاثاء.
هجوم إيراني بعشرات الصواريخ على إسرائيل - وكالات

وذكرت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية (اسنا) نقلا عن متحدث باسم هيئة الطيران، أنه تم إلغاء كل الرحلات الجوية حتى الساعة الخامسة صباحًا (0130 بتوقيت جرينتش) الخميس، للحفاظ على أمن الطيران.
هجوم إيراني بعشرات الصواريخ على إسرائيل - وكالات

وفي البداية، أغلقت إيران المجال الجوي فوق العاصمة طهران، إذ ألغت كل الرحلات الجوية حتى صباح الأربعاء، بعدما أطلقت رشقة من الصواريخ على إسرائيل.
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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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