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العراق وأميركا تؤكدان ضرورة حل أزمات المنطقة بالطرق الدبلوماسية

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ابوظبي - سيف اليزيد - هدى جاسم (بغداد)

أكد العراق والولايات المتحدة الأميركية، أمس ضرورة وقف إطلاق النار في الشرق الأوسط، وحل الأزمات عبر الطرق الدبلوماسية.
جاء ذلك خلال لقاء وزير العراقي فؤاد حسين، مع مساعدة وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى باربرا ليف، وفق بيان للخارجية العراقية.
وذكر البيان أنه تم بحث تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون المشترك بين البلدين، وجرى التأكيد على ضرورة وقف إطلاق النار في المنطقة وحل الأزمات عبر الطرق الدبلوماسية، وأهمية بذل الجهود لمساعدة النازحين اللبنانيين وتوفير الدعم لإنهاء الأزمة الإنسانية.
من جانبها، أعربت مساعدة وزير الخارجية الأميركية عن دعمها الكامل للعراق وجهود الحكومة في احتواء الأزمات، وفق بيان الخارجية العراقية.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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