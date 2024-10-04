انتشال 17 جثة لمهاجرين بعد غرق مركب قبالة سواحل تونس

ابوظبي - سيف اليزيد - تونس (الاتحاد)

أعلنت وسائل إعلام تونسية، أمس، أن عمليات البحث عن مفقودين في حادثة غرق مركب هجرة غير نظامية بسواحل جزيرة جربة، جنوب شرق البلاد، متواصلة لليوم الرابع على التوالي.

وذكرت وسائل الإعلام أن وحدات الحرس البحري والحماية المدنية وفرق غوص وعدد من البحارة من جربة وجرجيس تشارك في عمليات البحث، مشيرة إلى أن بعضهم غادر مناطق البحث نتيجة هبوب الرياح.

وأكد وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بمدنين فتحي البكوش، أن عدد الجثث التي تم انتشالها بلغ 17 جثة.

وفي ما يتعلق بعدد الناجين، فقد ذكر البكوش أن عددهم بلغ 34 بعد أن قام ثلاثة أشخاص بتسليم أنفسهم، مؤكدين أنهم كانوا ضمن المجموعة المتواجدة على متن المركب قبل غرقه.