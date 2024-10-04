حالة قائد سيارة دهب الذي اخترق البحر في البلوهول للمحاكمة وتغريمه 10 آلاف جنيه

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء _ رضا السيد:

قررت نيابة نويبع إحالة شخص يدعى "ع . ك . ع" للمحاكمة بعد ثبوت قيادته سيارته تحت تأثير المخدر و في حالة سكر، واقتحامه حرم البحر في منطقة البلوهول بدهب وسط دهشة السياح ورواد الشاطئ.

وكانت نيابة نويبع وجهت بإجراء تحليل مخدرات للمتهم وحبس المتهم 4 أيام علي ذمة التحقيق والتجديد له في الميعاد، وذلك بعد أن أثبتت التحاليل تعاطيه المخدرات، وقيامه بقيادة سيارته داخل البحر في منطقة البلوهول وهو تحت تأثير المخدر .

وجرى إحالة المتهم للمحاكمة وتحديد جلسة وتغريمه 10 آلاف جنيه بتهمة القيادة تحت تأثير مخدر، وفي حالة سكر مما كان يعرض حياة المواطنين للخطر .

وكان قاد المتهم " ع . ك . ع " سائح مصري سيارته الخاصة داخل مياه البحر بمنطقة البلوهول بمدينة دهب بمحافظة جنوب سيناء، وكاد أن يغرق داخل السيارة، وعلى الفور جرى إبلاغ الجهات الأمنية، والتي قامت بدورها بإنقاذه واستخراج السيارة، وألقت قوات الأمن القبض عليه، وتبين أنه كان في حالة سكر تام.

وقال منصور أحمد، أحد شهود العيان يعمل غواص، إنه شاهد الشخث وهو يسير بسيارته قريب جدًا من مياه البحر على الشاطئ بمدخل منطقة البلوهول ، وفجأة دخل بالسيارة داخل عمق المياه وهو بداخلها، وحاول الرجوع بها لكنه لم يستطيع، وعلى الفور تدخلت جهات الإنقاذ، وجرى إنقاذه واستخراج السيارة.

وأوضح "منصور" أن الشخص كان يردد خلال قيادته للسيارة داخل المياه أنه يريد أن يغسلها، مشيرًا إلى أنه حاول الفرار من قوات الأمن ولكنه لم يستطيع.

وجرى القاء القبض علي قائد السيارة، واقتياده لقسم شرطة دهب وتحرير محضرا بالواقعة، و أخطرت النيابة العامة لتولي التحقيق.