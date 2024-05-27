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0 الصحة الفلسطينية: طواقم الإسعافات حائرة أمام نقل شهداء مخيم شمال غرب مدينة رفح
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0 استمرار الاشتباكات بين حزب الله وجيش الاحتلال الإسرائيلي على الحدود
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0 الاحتلال يعلن استهداف وتدمير منصة صواريخ برفح الفلسطينية
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0 جامعة الدول العربية تشارك في حفل تنصيب رئيس جمهورية القمر المتحدة
اخبار العالم
- 0 "حزب الله": استهدفنا دبابة ميركافا أثناء تحركها بين موقع زبدين وموقع قفوة وأوقعنا طاقمها بين قتيلٍ وجريح
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0 اعتقال سوريين بحوزتهما مواد مخدرة في يحشوش
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0 ارتفاع ملموس بدرجات الحرارة غدا حيث تتخطى معدلاتها الموسمية
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0 وزير خارجية النرويج يسلم وثيقة الاعتراف بالدولة الفلسطينية إلى رئيس الوزراء الفلسطيني
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- 0 تعيبن سحر السنباطى رئيسا للمجلس القومى للأمومة والطفولة
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0 مطار القاهرة يسير اليوم الأحد 519 رحلة لنقل قرابة 71 ألف راكب
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0 جمارك مطار برج العرب الدولي تحبط محاولة تهريب عدد من الهواتف المحمولة
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0 الأسئلة المتوقعة فى امتحان الفلسفة والمنطق لطلاب الثانوية العامة.. بث مباشر
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- 0 هاني عادل وفرح يوسف يتعاقدان على مسلسل برغم القانون بطولة إيمان العاصى
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0 أكاديمية الفنون تحصل على درع التميز بمسابقة مهرجان إبداع فى موسمه الـ12
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0 جمال بخيت فى ختام مهرجان إبداع: مخزون مصر الحقيقى هو مبدعو جامعات مصر
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0 تكريم نقيب موسيقيي لبنان فى القاهرة بحضور مصطفى كامل وحلمى عبد الباقى
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0 مهرجان إبداع يكرم محمود حميدة وعبد الجليل ومنى الشاذلى وعباسى
علوم وتكنولوجيا
- 0 تكنولوجيا: Gmail يدعم قريبًا التكامل مع Gemini.. ما الذى يعنيه هذا؟
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0 تكنولوجيا: جوجل ستسمح لمستخدمي اندرويد بالاستعانة بصديق او أحد أفراد العائلة للدفع مقابل أحد التطبيقات
صحة ورشاقة
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0 إزاى تعمل خطة لمذاكرة الامتحانات قبل بدء ماراثون الثانوية العامة؟
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0 خصوبتنا بخير.. الغرب الأقرب لظاهرة الشتاء الديموغرافي والانقراض لهذه الأسباب
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0 استخراج نتائج الصف السادس الابتدائي العراق الدور الأول 2024 جميع المحافظات
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0 الان صدرت PDF موقع نتائجنا السادس الابتدائي 2024 دور الاول النجف بالرقم الامتحاني للطالب