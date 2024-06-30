الامارات | تعاقد مرسيليا الفرنسي لكرة القدم رسمياً ولمدة ثلاثة مواسم مع المدرب الإيطالي روبرتو دي تزيربي الذي تعهد بـ "مساعدة More......
الامارات | نتيجة مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا عقب العودة من الانسحاب
الامارات | استأنف الزمالك مبارياته في الدوري المصري لكرة القدم بفوز مثير على ضيفه سيراميكا كليوباترا 4-2 ضمن المرحلة الثامنة More......
الامارات | رومان بارديه يفوز بالمرحلة الأولى لطواف فرنسا الدولي
الامارات | انطلقت النسخة 111 من طواف فرنسا للدراجات الهوائية ظهر السبت تحت شمس حارقة في فلورنسا الإيطالية، مهد عصر النهضة، وتُوّج More......
الامارات | حادث غامض لسيارة النجم الجزائري رياض محرز في بريطانيا
الامارات | رصدت صحيفة بريطانية حادث لإحدى سيارات النجم الجزائري ولاعب الأهلي السعودي رياض محرز في مقاطعة تشيستر في شمال غرب More......
الامارات | منتخب الشباب يطلب «العلامة الكاملة» في «غرب آسيا»
الامارات | يواجه منتخب الشباب لكرة القدم تحت 20 عاماً، في العاشرة من مساء اليوم، على استاد مدينة الملك فهد الرياضية في مدينة More......