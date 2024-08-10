اخبار الخليج

استشهد أكثر من 100 فلسطيني وأصيب العشرات بجروح، فجر اليوم السبت، إثر قصف الاحتلال الإسرائيلي مدرسة "التابعين" التي تؤوي نازحين في حي الدرج شرق مدينة غزة.وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أن "طيران الاحتلال الإسرائيلي قصف المدرسة خلال أداء صلاة الفجر".وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة، برا وجوا وبحرا، منذ السابع...
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