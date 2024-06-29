اخبار العالم

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بلدية الغبيري: ننأى بأنفسنا عن أي مسؤولية جراء سقوط أبنية ضمن نطاقنا وندعو القضاء إلى محاسبة المعتدين على الأملاك العامة

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بلدية الغبيري: ننأى بأنفسنا عن أي مسؤولية جراء سقوط أبنية ضمن نطاقنا وندعو القضاء إلى محاسبة المعتدين على الأملاك العامة

بلدية الغبيري: ننأى بأنفسنا عن أي مسؤولية جراء سقوط أبنية ضمن نطاقنا وندعو القضاء إلى محاسبة المعتدين على الأملاك العامة...

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