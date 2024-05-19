شكرا لبحثكم عن خبر بدء صرف معاش أبريل 2024م لمتقاعدي الداخلية والأمن عبر بنك عدن للتمويل الأصغر والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - 18:56:05

الإعلام الأمني - عدن

أعلنت الإدارة العامة لصندوق التقاعد الأمني، اليوم، البدء بصرف معاش متقاعدين وزارة الداخلية لشهر أبريل 2024م ، اعتبارا من اليوم الاحد الموافق 19 مايو 2024م، عبر بنك عدن للتمويل الأصغر وكافة فروعه في المحافظات المحررة.

وأوضح العميد الركن نائف الحميدي مدير عام التقاعد بوزارة الداخلية في تصريح خاص للبوابة الإلكترونية للوزارة: "بأن معاش شهر ابريل 2024م ، سيتم صرفه لمتقاعدي الداخلية والأمن السياسي اعتبارا من اليوم الاحد الموافق 19 مايو 2024م، عبر بنك عدن للتمويل الأصغر وكافة فروعه في المحافظات المحررة، بحسب القوام المعتمدة لدى الإدارة العامة لصندوق التقاعد الأمني بالوزارة".

ووجه الحميدي مدراء الإدارات بالإدارة العامة لصندوق التقاعد الأمني ومدراء الفروع بالمحافظات المحررة ، بتسهيل إجراءات المتقاعدين وتذليل كافة الصعوبات التي تواجههم لما من شأنه تقديم أفضل الخدمات لشريحة أسر الشهداء والمتقاعدين ، تقديرا لأدوارهم وتضحياتهم في سبيل الوطن كأقل تقدير لمشوار حياتهم الحافل بالعطاء لوطنهم.

مثمنا جهود وزير الداخلية اللواء الركن إبراهيم حيدان رئيس مجلس إدارة صندوق التقاعد الأمني ، والتي أسفرت عن متابعة صرف معاش شهر ابريل 2024م ، معبرا عن أسفه لتأخير معاش المتقاعدين وأسر الشهداء والمتوفين لشهر ابريل عن موعده المحدد ، نتيجة ظروف خارجة عن إرادة الإدارة العامة لصندوق التقاعد الأمني بالوزارة ، باعتبار هذه الشريحة الأشد فقرا والتي تفاقمت معاناتها جراء تأخير معاشاتهم ، داعيا إلى انتظام صرف معاشاتهم ، وإستكمال إجراءات اعتماد التعزيز المالي بشأن القرار الرئاسي بشأن معالجة قضايا الموظفين العسكريين والأمنيين والمدنيين المبعدين عن وظائفهم بالمحافظات الجنوبية، الذي تمت الموافقة عليها من قبل مجلس الوزراء، بناء على توجيهات مجلس القيادة الرئاسي ، وصرف كافة المستحقات القانونية للمتقاعدين ، تقديرا لجهودهم ووفاءا لتضحياتهم وعرفانا لما قدموه من أدوار وطنية ونضالية تجاه وطنهم وشعبهم.