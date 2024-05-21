المبعوث الأمريكي يبدأ جولة خليجية لبحث السلام في اليمن ووقف هجمات الحوثيين البحرية

المنامة - ياسر ابراهيم - يبدأ المبعوث الأمريكي إلى اليمن، تيم ليندركينغ، جولة خليجية جديدة هذا الأسبوع لبحث السلام في اليمن ووقف الهجمات البحرية للحوثيين المدعومين من إيران.



وقالت الخارجية الأمريكية في بيان لها اليوم الثلاثاء، إن المبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن تيم ليندركينغ، سيسافر هذا الأسبوع إلى المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وعمان "لمواصلة المناقشات مع الشركاء بشأن عملية السلام في اليمن والوقف الفوري لهجمات الحوثيين المتهورة في البحر الأحمر والممرات المائية المحيطة به".



وذكر البيان أن هجمات الحوثيين المستمرة "تهدد التقدم نحو تحقيق حل دائم للصراع في اليمن وتعرقل إيصال المساعدات الإنسانية إلى اليمنيين والمحتاجين في جميع أنحاء المنطقة".



وجدد البيان التأكيد على "دعم الولايات المتحدة بقوة السلام الدائم والشامل في اليمن وتحث على العودة السريعة إلى جهود السلام التي تقودها الأمم المتحدة".



وأشار إلى أن المبعوث الخاص ليندركينغ، يعتزم خلال الزيارة، الاجتماع مع نظرائه لمناقشة الخطوات اللازمة لتهدئة الوضع الحالي ودعم الشعب اليمني.

