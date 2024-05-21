انطلاق حملة إعلامية واسعة للاحتفال بالعيد الوطني للجمهورية اليمنية

المنامة - ياسر ابراهيم - انطلقت، مساء اليوم الثلاثاء حملة إعلامية واسعة للاحتفال بالذكرى الـ34 للعيد الوطني للجمهورية اليمنية، تحت هاشتاق #عيد_الوحده_اليمنيه_34.



وقال القائمون على الحملة في بلاغ صحفي، إنها تهدف إلى إحياء المناسبة الوطنية العظيمة في 22 مايو، تجسيداً للأهداف والمبادئ السامية لوحدة الثورة اليمنية المباركة، ممثلة بثورة 26 سبتمبر 1962م الخالدة.



وأشاروا إلى أنه سيقام خلال الأيام القادمة ندوات واحتفالات فنية وخطابية ومهرجانات شبابية داخل اليمن وخارجه، تعبر عن عظمة وتلاحم أبناء الشعب الذي يحتفل بالعيد الوطني للجمهورية اليمنية في ظل تحديات كبيرة في مختلف مجالات الحياة وتفاقم المعاناة الإنسانية للشعب بسبب تداعيات حرب مليشيا الحوثي للعام العاشر.



ودعا البلاغ، كافة الشخصيات في الساحة السياسية والإعلامية والشباب والمواطنين داخل اليمن وخارجه، للمشاركة الفعالة في إحياء المناسبة لتعزيز روح الوحدة الوطنية من خلال المشاركة في الفعاليات المختلفة ونشر رسائل التكاتف وتوحيد الصف الوطني عبر وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام المختلفة.

