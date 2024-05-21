أبراج لوسيل بقطر تتزيّن بالعلم اليمني ابتهاجًا بالذكرى الـ34 لإعلان الوحدة اليمنية

المنامة - ياسر ابراهيم - تزيّنت أبراج لوسيل، بمدينة لوسيل القطري، مساء اليوم الثلاثاء، بالعلم اليمني؛ بمناسبة ذكرى الوحدة اليمنية المباركة.

ونشر السفير اليمني في قطر راجح بادي، في منشور له على صفحته في منصة "إكس" صورا للأبراج وهي في حلّتها اليمنية بهذه المناسبة.

وقال بادي، "أبراج لوسيل تتزين بالعلم الوطني لبلادنا ابتهاجًا بحلول الذكرى 34 لقيام الجمهورية اليمنية، وإعلان الوحدة اليمنية".

وأضاف، "ننتهز هذه المناسبة لنرفع أسمى التهاني لقيادتنا السياسية وشعبنا اليمني، ونثمن مشاطرة الأشقاء في دولة قطر شعبنا أفراحه بهذه المناسبة الوطنية المجيدة، حفظ الله بلدنيا وسائر بلدان المسلمين".

يأتي هذا بالتزامن مع احتفالات بلادنا بالعيد الـ 34 لقيام الوحدة اليمنية المباركة في الـ 22 من مايو 1990.