"الأمريكي للعدالة" يدعو لوقف التحريض ضد الصحفيين وضمان حرية الرأي والتعبير

المنامة - ياسر ابراهيم - اعتبر المركز الأمريكي للعدالة (ACJ)، استدعاء الصحفيين والناشطين للمثول أمام المحكمة الجزائية المتخصصة والتي تختص بنظر قضايا الارهاب والاختطافات والتقطع والقضايا الخطيرة، أمراً يهدد العمل الصحفي ويمثل تصعيدًا خطيراً من قبل السلطات القضائية ضد حرية الرأي والتعبير.



وأعرب "المركز"، في بيان له الثلاثاء عن قلقه إزّاء قيام السلطات القضائية بمحافظة مارب استدعاء الصحفي "سيف الحاضري" رئيس مؤسسة الشموع وصحيفة "أخبار اليوم" للمثول أمام النيابة الجزائية، بعد شكوى تقدم بها عدد من القضاة في مأرب أمام النيابة الجزائية المتخصصة بدعوى التحريض على القضاة.



ودعا السلطات القضائية في محافظة مأرب إلى التوقف عن ملاحقة الصحفيين والنشطاء ووقف حملة التحريض ضدهم وضمان حرية الرأي والتعبير وسلامتهم، مؤكدًا في نفس الوقت على أن أي مخالفة من قبل الصحفيين للنصوص القانونية توجب على السلطات القضائية اتخاذ الإجراءات القانوني الاعتيادية المتعارف عليها.