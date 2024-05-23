شكرا لبحثكم عن خبر ملاك وسائقو "بوزات المياه "ينظمون وقفة احتجاجية للمطالبة بإلغاء رسوم تراخيص مزاولة مهنة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

كتب/ عبدالسلام هائل

تصوير /زكي اليوسفي

نظم ملاك وسائقو سيارات ( البوزات لنقل المياه) وقفة احتجاجية صباح اليوم بموقع آبار السايلة خلف المؤسسة العامة للمياه والصرف الصحي بمديرية صيرة ،وذلك احتجاجا على ما وصفوه بالاجراءات الأخيرة من قبل مكتب النقل والسلطة المحلية الهادفة فرض رسوم إضافية عليهم والزامهم باستخراج تراخيص مزاولة مهنة ودفع مبلغ (٢٧) الف ريال على كل صاحب (بوزة ،او وايت)

وأوضح / محمد عزام ممثل ملاك وسائقي سيارات البوزات أن هذه الإجراءات من شأنها زيادة معانات المواطنين في تحمل تكاليف قيمة نقلة البوزة من المياه التي تصل حاليا ما بين ٢٥_ إلى ٣٠ الف خصوصا المناطق المرتفعة والتي لم يصل إليها مياه الشرب .

واضاف قائلا : أنه وبدل من أن تقوم الجهات المعنية بتوفير المياه للمواطنين قاموا بفرض زيادة في الرسوم على أصحاب السيارات التي ستنعكس مباشرة على" ظهر المواطن الغلبان "

وطالب المحتجون السلطات المحلية ومكتب النقل بإعادة النظر بهذه الإشكالية مراعاة لأوضاع المواطنين ،خصوصا وان كثير من البوزات تعمل على توصيل المياه ك"صدقة سبيل" لكثير من المناطق والاحياء السكانية.