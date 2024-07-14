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مأرب.. رياح شديدة تضرب مخيمات النازحين وتدفع أسر للمبيت في العراء

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المنامة - ياسر ابراهيم - ضربت عاصفة رياح شديدة، السبت، مخيمات النازحين في محافظة مأرب (شرق اليمن)، المكتظة بمئات المخيمات منذ اندلاع الحرب في البلاد.
 
وقالت مصادر محلية "أن الرياح الشديدة ألحقت أضرارًا كبيرة، في الخيام، ما دفعت العديد من الأسر إلى المبيت في العراء، بعد تضرر خيامهم بشكل كلي".
 
وأفادت الوحدة التنفيذية لإدارة النازحين في مأرب، تضرر جميع الأسر النازحة الساكنة في مأوى طارئ (خيام أو عشش مصنوعة من أعواد الأشجار) تضرراً كلياً وبعضها تضررت تضررا جزئياً جراء الرياح الشديدة المصحوبة بالأتربة التي ضربت محافظة مأرب.
 
وحثت الوحدة التنفيذية جميع شركاء العمل الإنساني الى سرعة إغاثة النازحين المتضررين، والانتقال من الإغاثة الطارئ الى المأوى الاكثر ديمومة الذي يحفظ للنازحين كرامتهم ويقيهم من تقلبات الطقس.
 
ويبلغ عدد النازحين في مأرب نحو مليوني، وتحتاج 8,565 اسرة مأوى طارئ و6,000 اسرة بحاجة الى بناء وحدات سكنية، وفق تقرير الوحدة التنفيذية للنازحين.

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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، خريج كلية الاعلام قسم صحافة واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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