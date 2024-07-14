مع استمرار إضراب المصانع... انعدام مياه الشرب المعدنية من الأسواق في صنعاء

المنامة - ياسر ابراهيم - تواصل نقابة مصنعي المياه المعدنية والمشروبات والعصائر إضرابها لليوم الرابع عشر على التوالي، احتجاجا على جرعة حوثية غير قانونية برفع الجبايات على المصانع بـ 20 ضعفا.

وقال تجار ومواطنون وشهود عيان إن بعض أسعار المياه المعدنية ارتفعت من 1500 ريال للكرتون إلى 2200 ريال بالطبعة القديمة.

ونشر مدونون على وسائل التواصل الاجتماعي ارتفاع أسعار بعض أنواع المياه من 100 ريال للقارورة الواحدة إلى 200 ريال عبوة لتر إلا ربع.

يأتي ذلك فيما قالت مصادر مقربة من نقابة المياه المعدنية لـ"يمن شباب نت" إن مخزونات التجار أوشكت على النفاد وستنعدم مياه الشرب المعدنية تمامًا من السوق.

وأكدت المصادر أن مصانع المشروبات الغازية والعصائر توشك هي الأخرى على التوقف بسبب حجز الحوثيين شاحنات المواد الخام اللازمة للإنتاج.

ورفعت مليشيا الحوثي جرعة سعرية هائلة على هذا القطاع بدون قانون من مجلس نوابها غير المكتمل للنصاب.