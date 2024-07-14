أبين.. مقتل جندي وإصابة آخر من قوات الانتقالي بهجوم لمسلحين في "مودية" 

المنامة - ياسر ابراهيم - قتل جندي وأصيب آخر، في الساعات الأولى من فجر الاحد، إثر هجوم لمسلحين يعتقد انتمائهم لتنظيم القاعدة على موقع تابع لقوات المجلس الانتقالي في مديرية مودية، بمحافظة أبين جنوبي البلاد.

وقال مصدر عسكري لـ"يمن شباب نت"، إن مسلحين هاجموا موقعًا لقوات اللواء السادس دعم وإسناد (أحد تشكيلات الحزام الأمني)، في أطراف وادي عومران بمديرية مودية شرق أبين.

وأوضح المصدر، أن الهجوم أسفر عن مقتل جندي وإصابة آخر، من قوات الانتقالي التي تمكنت من صد المتسللين لمواقعها.

وتشهد مناطق في أبين لاسيما مديرية مودية من وقت لآخر عمليات مماثلة تستهدف قيادات عسكرية وأمنية في قوات المجلس الانتقالي الجنوبي، والذي يؤكد وقوف عناصر من تنظيم القاعدة خلفها ويتوعد بملاحقتها.