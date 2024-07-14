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عدن - ياسمين التهامي - . القرنفل مع زيت الزيتون ليلة واحدة تحل مشكلة يعاني منها الكثير ولن تستغني عنها ليله واحدة.!!

لتجديد وتكثيف الشعر والعناية بالبشرة، يُعتبر القرنفل وزيت الزيتون خيارًا فعّالًا للعديد من السيدات، حيث يُعد القرنفل مكونًا هامًا للعناية بالشعر والجسم. يمكن تحضير هذا المزيج في المنزل بأقل عدد من المكونات تعتبر خلطة الزيت الزيتون والقرنفل فعّالة جدًا؛ حيث يُعتبر زيت الزيتون مرطبًا قويًا للجسم والشعر. سنوضح فيما يلي كيفية تحضير هذه الخلطة واستخدامها قمي بتحضير ملعقة صغيرة من زيت الزيتون، واتبعي الخطوات التالية:1. اخلطي القليل من عيدان القرنفل مع الملعقة الصغيرة من زيت الزيتون.

22. ضعي الخليط في وعاء صغير واتركيه ليلة كاملة ليتم امتصاص فوائد القرنفل في الزيت.

33. يُفضل تسخين الزيت قليلًا قبل استخدامه على الشعر أو البشرة.القرنفل مع زيت الزيتون ليلة واحدة تحل مشكلة يعاني منها الكثير ولن تستغني عنها ليله واحدة

لتحضير خلطة فعّالة للعناية بالشعر والبشرة، يمكنكِ اتباع الخطوات التالية باستخدام عيدان القرنفل وزيت الزيتون:

المكونات:

– عيدان قرنفل

– زيت الزيتون

– ملعقة صغيرة من النشا

طريقة التحضير:

11. في وعاء متوسط ​​الحجم، ضعي ملعقة صغيرة من زيت الزيتون.

22. طحني عيدان القرنفل جيدًا وأضيفيها إلى الوعاء مع زيت الزيتون.

33. أضيفي ملعقة صغيرة من النشا وقومي بالتقليب لتجانس المكونات.

44. ضعي الوصفة على الشعر، خاصة من فروة الرأس حتى الأطراف.

55. اتركي الخليط على الشعر لمدة نصف ساعة ثم اغسليه جيدًا.ستحصلين على نتائج رائعة بعد شهر من استخدام هذه الوصفة. يمكن أيضًا استخدامها على البشرة للحصول على فوائد إضافية. كما يمكن تحضير مشروب مفيد باستخدام زيت الزيتون وعيدان القرنفل.