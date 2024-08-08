شكرا لبحثكم عن خبر عبر عن تقديره لدعم دولة الإمارات..المحافظ بن الوزير يضع حجر الأساس لمشروع الطاقة الشمسية في محافظة شبوة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

في خطوة تهدف إلى تعزيز مصادر الطاقة المستدامة في محافظة شبوة قام الأخ/ عوض محمد بن الوزير محافظ المحافظة رئيس المجلس المحلي ومدير عام المؤسسة العامة للكهرباء مجيب الشعبي، بوضع حجر الأساس لمشروع الطاقة الشمسية الممول من الأشقاء في دولة الإمارات العربية المتحدة.

ويتضمن المشروع في مرحلته الأولى توليد طاقة تصل إلى 53 ميجاوات بالإضافة إلى محطة تحويلية ونظام تخزين ليلي ، وخلال حفل تدشين المشروع عبر المحافظ بن الوزير عن عميق تقديره للدعم السخي الذي تقدمه دولة الإمارات العربية المتحدة لمحافظة شبوة ومن ضمنه مشروع الطاقة الشمسية الذي تم تقديمه من الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لأبناء محافظة شبوة والذي يعد النواة الأولى للمشروع.

كما أشار المحافظ بن الوزير، إلى أهمية المشروع في تحسين خدمات الطاقة الكهربائية وتوفير بيئة ملائمة للاستثمار والنمو الاقتصادي وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد المحافظ بن الوزير أن المشروع يمثل خطوة استراتيجية نحو تحقيق التنمية المستدامة في المحافظة، ويعكس مدى الدعم الإماراتي السخي والكبير لمحافظة شبوة مطلعين الى استمرار مزيد من الدعم والمساندة من أشقاءنا في دولة الإمارات العربية المتحدة برئاسة سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في مختلف المجالات والمشاريع الاستراتيجية.

ومن جانبه أشار مجيب الشعبي، أن المشروع يمثل نقلة نوعية في مجال الطاقة المتجددة في شبوة، مؤكداً ان هذا التعاون يُعد نموذجاً يحتذى به في العلاقات الأخوية بين البلدين، معرباً عن امله في استمرار هذه الشراكة المثمرة معبراً عن تقديره للأخ م. مانع بن يمين وزير الكهرباء والطاقة والأخ / عوض محمد بن الوزير محافظ محافظة شبوة لجهودهم الكبيرة مع الاشقاء في الإمارات لتمويل عدد من المشاريع في قطاع الكهرباء والطاقة.

شارك في فعالية حجر الأساس وكلاء المحافظة وأعضاء المكتب التنفيذي والقيادات العسكرية والأمنية ، وعدد من المدراء والمختصين في المؤسسة العامة للكهرباء وإدارة الشركة المنفذة.