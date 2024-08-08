شكرا لبحثكم عن خبر استطلاع رأي: 20% من الروس يعتبرون مهنة متخصص تكنولوجيا المعلومات هي الأكثر تفضيلا والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أجرى موقع KP.RU الإلكتروني الروسي استطلاع رأي حول المهن التي يعتبرها الروس الأكثر تفضيلا للعزاب.

وشغلت مهنة أخصائي تكنولوجيا المعلومات المركز الأول بنسبة 21% من الأصوات. ويعتبر المشاركون في استطلاع الرأي أن متخصصي تكنولوجيا المعلومات هم أشخاص أذكياء للغاية، يكسبون أموالا جيدة.

واحتلت مهنة الطب 20% من الأصوات، حيث يعتبر المشاركون أن الأطباء كنز حقيقي لجميع أفراد الأسرة. وجاء الطيارون في المركز الثالث بنسبة 17%، حيث وصفهم المشاركون بأنهم الأكثر شجاعة.

وصوت 14% من المشاركين للمهنة العسكرية، و7% لسائقي الجرارات، و6% للمحاماة. و5٪ من المشاركين يعتبرون الشباب العاملين في مجال البناء والإنشاء أكفاء جدا.

وحصلت مهنة الأساتذة والمديرين على عدد أقل من الأصوات ( 2% فقط). وتوزعت نسبة 6% المتبقية على خيارات أخرى.

وأجري الاستطلاع بين المشتركين في موقع KP.RU على شبكات التواصل الاجتماعي VKontakte وOdnoklassniki، وكذلك على Telegram وViber messenger. وشارك فيه 5.8 ألف شخص.

المصدر: كومسومولسكايا برافدا