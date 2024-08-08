استطلاع رأي: 20% من الروس يعتبرون مهنة متخصص تكنولوجيا المعلومات هي الأكثر تفضيلا

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يزيد بن سلمان - شبوة - أجرى موقع KP.RU الإلكتروني الروسي استطلاع رأي حول المهن التي يعتبرها الروس الأكثر تفضيلا للعزاب.
وشغلت مهنة أخصائي تكنولوجيا المعلومات المركز الأول بنسبة 21% من الأصوات. ويعتبر المشاركون في استطلاع الرأي أن متخصصي تكنولوجيا المعلومات هم أشخاص أذكياء للغاية، يكسبون أموالا جيدة.
واحتلت مهنة الطب 20% من الأصوات، حيث يعتبر المشاركون أن الأطباء كنز حقيقي لجميع أفراد الأسرة. وجاء الطيارون في المركز الثالث بنسبة 17%، حيث وصفهم المشاركون بأنهم الأكثر شجاعة.
وصوت 14% من المشاركين للمهنة العسكرية، و7% لسائقي الجرارات، و6% للمحاماة. و5٪ من المشاركين يعتبرون الشباب العاملين في مجال البناء والإنشاء أكفاء جدا.
وحصلت مهنة الأساتذة والمديرين على عدد أقل من الأصوات ( 2% فقط). وتوزعت نسبة 6% المتبقية على خيارات أخرى.
وأجري الاستطلاع بين المشتركين في موقع KP.RU على شبكات التواصل الاجتماعي VKontakte وOdnoklassniki، وكذلك على Telegram وViber messenger. وشارك فيه 5.8 ألف شخص.
المصدر: كومسومولسكايا برافدا
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.