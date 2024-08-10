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عدن - ياسمين التهامي - وصفة جبارة.. ضعي ملعقة من زيت الزيتون على الكمون ستحقق حلمك في 3 أيام فقط حتى لو كان عمرك 100 سنة!

تعاني العديد من السيدات من مشاكل الشعر التي لا حصر لها سواء أكانت تساقط الشعر أو كونه مجعد أو قصير وغيرها من المشاكل، ولهذا ازدادت عمليات البحث حول وصفات طبيعية للتخلص من مشاكل الشعر، ومنها وصفة زيت الزيتون مع الكمون التي لها سحر وتحقق الاحلام وتعود لكي الشباب حتى لو كان عمرك 100 سنة، ولمعرفة المزيد حول كيفية استخدام الوصفة وطريقة التحضير في المقال التالي

وصفة زيت الزيتون على الكمون يمكنكم الآن التخلص من مشاكل الشعر والعناية به بأقل تكلفة بوصفة طبيعية بمكونات آمنة على السعر وليس لها أي أضرار جانبية، وتتمثل هذه المكونات وطريقة التحضير في الآتي: المكونات:

ملعقتين من زيت الزيتون.

ملعقتين من الكمون.

صفار بيضة.

½ كوب من الماء.



طريقة التحضير:

للحصول على النتيجة المطلوبة من الوصفة يجب اتباع مجموعة خطوات التحضير الآتية:

نحضر إناء عميق ونضع بداخله كمية الماء المطلوبة ونرفعها على النار حتى تمام الغليان.

نقوم بإضافة الكمون إلى الماء ونتركه يغلي معآ.

نرفع الخليط من على النار ونتركه يبرد تماماً.

بعد أن يبرد نقوم بإضافة زيت الزيتون مع التقليب المستمر.

ثم إضافة صفار البيضة مع الاستمرار في التقليب حتى الحصول على خليط متجانس.

نضع الوصفة على الشعر مع التدليك من فروة الشعر وحتى الأطراف.

تترك الوصفة على الشعر لمدة لا تقل عن ساعة.

يتم غسل الشعر بالماء الفاتر والشامبو المخصص له.

ينصح بتكرار الوصفة مرتين في الشهر حتى الحصول على النتيجة المطلوبة والتخلص من مشاكل الشعر وعمل فرد طبيعى له في البيت.



فوائد وصفة زيت الزيتون مع الكمون تحتوي وصفة زيت الزيتون مع الكمون على مجموعة من الفوائد الهامة للشعر والمتمثلة في الآتي:

يعطي الشعر القوة واللمعان حيث يحتوي على مجموعة من الفيتامينات والمعادن الهامة للشعر.

يساعد على التخلص من تجاعيد الشعر وفرده بوصفة طبيعية.

يساهم في التخلص من القشرة بالإضافة إلى تطويل وانبات الفراغات في الشعر.

