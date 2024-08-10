شكرا لبحثكم عن خبر جنوبي من حزب المؤتمر.. من هو رئيس حكومة صنعاء الانقلابية الجديد؟ والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

أصدر ما يسمى رئيس المجلس السياسي الأعلى للانقلاب، مهدي المشاط، اليوم، قرارا "بتكليف أحمد غالب ناصر الرهوي، بتشكيل حكومة التغيير والبناء".

وجاء في قرار التعيين أنه بناء "على الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 28/07/2016م بين أنصار الله وحلفائهم والمؤتمر الشعبي العام وحلفائه"، قرر المشاط تكليف "الأستاذ/ أحمد غالب ناصر الرهوي بتشكيل حكومة التغيير والبناء".

معلومات أولية

تجدر الإشارة إلى أن الرهوي، هو شخصية انقلابية من أبناء المحافظات الجنوبية، وعضو في اللجنة العامة لحزب المؤتمر الشعبي العام، جناح الانقلاب، إضافة إلى أنه كان عضوا في المجلس السياسي الأعلى للانقلاب، إلى لحظة تكليفه اليوم برئاسة حكومة الحوثي.

وبالتزامن، أصدر المشاط اليوم، قرارا بتعيين الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، عضواً في المجلس السياسي الأعلى".

يأتي هذا بعد نحو سنة من إعلان زعيم المليشيات عبدالملك الحوثي، خطة لإجراء "تغييرات جذرية" لتغيير "الوضع المزري" لدى سلطاته، تم على إثرها في حينه حل حكومة بن حبتور وتحويلها إلى حكومة تصريف أعمال.