شكرا لقرائتكم خبر عن إحذفه في الحال ... تحذير هام من "تطبيق" شائع في الهاتف يتجسس عليك ويسرق بياناتك وصورك! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - إحذفه في الحال ... تحذير هام من "تطبيق" شائع في الهاتف يتجسس عليك ويسرق بياناتك وصورك!