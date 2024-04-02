شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل الكبير أوى 8 الحلقة 23.. مواعيد العرض والقنوات الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعرض مسلسل الكبير أوى 8، بطولة النجم أحمد مكى على قناة ON فى تمام الساعة 6:05 مساء، والإعادة الساعة 3 صباحاً، والساعة 3 مساء، ويعرض على قناة ON دراما الساعة 10.30 مساء والاعادة الساعة 7.45 صباحاً والساعة 1.45 مساء، كما يعرض بالتزامن على منصة Watch it الساعة 6.5 مساء، وذلك ضمن مسلسلات رمضان 2024.

وقع الكبير فى حب الغوريلا بعد أن تلقت رصاصة من المطاريد دفاعا عنه، خلال أحداث الحلقة الثانية والعشرين، من مسلسل الكبير أوى 8 والذى يعرض على قناة On، وخرج الكبير مع الغوريلا في الحديقة وشغل أغنية "حبيبى يا عاشق" لمدحت صالح وبدأ في تعليمها الكلمات.

مسلسل الكبير أوى 8 من بطولة أحمد مكي، رحمة أحمد، بيومي فؤاد، مصطفى غريب، هشام إسماعيل، محمد سلام، سماء ابراهيم، حسين حجاج، حاتم صلاح، وغيرهم من الفنانين، بالإضافة إلى ظهور عدد من ضيوف الشرف، والعمل من إنتاج شركة سينرجي، وإخراج وإشراف على الكتابة أحمد الجندى.

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