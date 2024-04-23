تكريم المخرج الكبير خيري بشارة بحفل افتتاح مهرجان مالمو للسينما العربية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

احتفت إدارة مهرجان مالمو للسينما العربية في دورته الـ 14 هذا العام بالمخرج الكبير خيري بشارة وذلك بفعاليات حفل الافتتاح الذي يقام مساء اليوم الاثنين في السويد بحضور نخبة من ألمع النجوم وصناع السينما حول العالم.

ونشرت الصفحة الرسمية لمهرجان مالمو على "فيسبوك" صور من تكريم "بشارة" وعلقت عليها: "تكريم السينمائي الكبير السيد خيري بشارة على مسيرته الفنية المميزة في افتتاح مهرجان مالمو للسينما العربية بنسخته الرابعة عشر".

وشهد حفل افتتاح مهرجان مالمو حضور العديد من النجوم والإعلاميين على السجادة الحمراء وهم الفنانة بشرى، الفنانة شيري عادل، الفنان أحمد وفيق، الناقد الفني طارق الشناوي، المخرج أمير رمسيس، الناقد الفني أحمد شوقي.

وتنطلق فعاليات مهرجان مالمو للسينما العربية اليوم الاثنين بحضور نخبة من أبرز النجوم وصناع السينما حول العالم وسط مشاركة العديد من الأعمال السينمائية الهامة بجميع مسابقاتها سواء الرسمية أو خارج المسابقة تتجاوز الـ 30 فيلمًا.

وأعلنت إدارة مهرجان مالمو السينمائي اختيار الفيلم السوداني "وداعًا جوليا" ليكون فيلم الافتتاح الذي ينافس بالمسابقة الرسمية، وهو انتاج سوداني سويدي ألماني سعودي فرنسي مصري مشترك، ويشارك ببطولته إيمان يوسف، سيران رياك، جير دواني، إسراء الكوقلي، نزار جمعة، تأليف وإخراج محمد كردفاني.

يذكر أن مهرجان مالمو للسينما العربية تقام فعالياته في الفترة من 22- 287 أبريل الجاري.

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