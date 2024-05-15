هكذا احتفل مصطفى قمر بعيد ميلاد ابنته (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - شارك الفنان مصطفى قمر، متابعيه وجمهوره، احتفاله بعيد ميلاد ابنته جودي.

ونشر قمر، صورا لابنته، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "كل سنة وانتي طيبة يا چودي يا حبيبة بابي، كل ما بتكبري أكتر بخاف عليكي أكتر وبحبك أكتر وأكتر".

وتابع: "يا أجمل بنوتة في الكون كله وأحلى حاجة فيكي يا چوچو حنيتك، وبفرح أوي وانتي بتعامليني كإني طفل وانتي أما بتضحكيني وتفرحيني".

وأضاف: "ربنا يفرح قلبك دايما ويسعدك ويا رب يكون ليا عمر وأشوفك أجمل عروسة بحبك يا چوچو.. عيد ميلاد سعيد".

يذكر أن، آخر أعمال مصطفى قمر بالسينما فيلم "أولاد حريم كريم" وشاركه البطولة داليا البحيري، بسمة، علا غانم، خالد سرحان، عمرو عبدتلجليل وبشرى، بالإضافة إلى مجموعة من النجوم الشباب منهم تيام مصطفى قمر، رنا رئيس، وهنا داود، يوسف عمر، وتأليف زينب عزيز وإخراج علي إدريس.

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