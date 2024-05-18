زفاف ريم سامي ومحمد المغازي.. الهضبة يشعل الحفل بأغانيه ووصلة رقص للسقا

ياسر رشاد - القاهرة - احتفلت الفنانة ريم سامي، شقيقة المخرج محمد سامي، بزفافها على رجل الأعمال محمد المغازي، وسط حضور نخبة كبيرة من نجوم الفن والغناء.

وجاء ضمن الحضور، الهضبة عمرو دياب، الذي أشعل حفل الزفاف بباقة متنوعة من أجمل أغانيه، أبرزها: “ده لو اتساب، الحظ بعينه، وياك، يا انا يا لا، الكلمة الحلوة، يتعلموا، قمرين، العالم الله، يا نور العين، ليلي نهاري، يا قمر، هاتدلع”.

حفل زفاف ريم سامي ومحمد المغازي

وشهد حفل زفاف ريم سامي ومحمد المغازي، وصلة رقص النجم أحمد السقا، والذي حرص على اصطحاب زوجته الإعلامية مها الصغير لتهنئة العروسين.

حفل زفاف ريم سامي ومحمد المغازي

حفل زفاف ريم سامي ومحمد المغازي

حفل زفاف ريم سامي ومحمد المغازي، أقيم مساء الجمعة في أحد الفنادق الكبري بالقاهرة، بحضور فني لافت، حيث حرص على الحضور كل من: "هنا الزاهد، أحمد زاهر وابنتيه ليلى وملك، داليا البحيري، ماجد المصري وزوجته، محمد علي رزق، عمرو محمود ياسين، عماد زيادة، محمود البزاوي، محمد عبد الرحمن توتا، داليا شوقي، ياسر جلال، عبد الرحيم كمال، نبيلة عبيد، الهام شاهين، روجينا، أحمد فهيم، بشري، منة فضالي، دينا، سهير شلبي، مفيدة شيحة، أحمد عصام، المنتج أحمد السبكي، المخرج مجدي ابو عميرة، محمد محمود عبد العزيز، بسمة بوسيل، عصام السقا وبيتر ميمي.

حفل زفاف ريم سامي ومحمد المغازي

احتفلت العروس ريم سامي، بعقد قرانها على محمد المغازي منذ شهرين، بحضور شقيقها محمد سامي وزوجته مي عمر ومجموعة من الفنانين.

عقد قران ريم سامي ومحمد المغازي

آخر أعمال ريم سامي

كانت آخر أعمال الفنانة ريم سامي، مسلسل "حدوتة منسية"، المكون من 30 حلقة، وشاركها البطولة النجوم سوسن بدر، وعبير صبرى، وأحمد فهيم، وهشام إسماعيل، ومحمود حجازي، وطارق صبري، ونانسي صلاح، ومحمد على رزق، وأحمد صيام، وأمير صلاح الدين، ودعاء حكم، وهلا السعيد، محمد لطفي شاهين، رجوي حامد، عبير منير، حسن عبدالله، مصطفي منصور، وعلاء قوقه، وهو من تأليف محمود حمدان، وإخراج محمد محيى الدين.

شاركت ريم في المسلسل الكويتي "ماما غنيمة" وهو أول عمل يعرض لها في الخليج، عبر منصة إلكترونية شهيرة، وشاركها بطولته أسمهان توفيق، وليالي دهراب، وفي فؤاد، وعبد العزيز أحمد، وأحمد السعدون، وهو من إخراج عبد الرحمن السلمان، وقصة وسيناريو وحوار علياء الكاظمي.

ريم سامي

ريم سامي

ريم سامي

ريم سامي