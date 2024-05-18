مواجهة إنسانية وفنية بين أحمد ماهر وابنه في "واحد من الناس"

ياسر رشاد - القاهرة - يستضيف الإعلامي الدكتور عمرو الليثي، في العاشرة مساء الاثنين المقبل من برنامج واحد من الناس على قناة الحياة ، الفنان والنجم الكبير أحمد ماهر وابنه محمد، والذي قدم العديد من الأدوار الفنية المتميزة ومسلسلات تعد علامات لتاريخ الدراما المصرية، وذلك في حلقة فنية خاصة ولأول مرة.

ويتحدث النجم الكبير عن نشأته وهو ابن منطقة بولاق ابو العلا، وماذا كان يعمل قبل الفن وأسرته واولاده وامنيته ان تكون له بنت.

كما يكشف عن بدايته الفنية يتحدث وأول أعماله وكيف تعامل مع رفض والده ان يكون ممثلا ، والصدفة التي جمعته بابنه محمد في مسلسل حديث الصباح والمساء ، وعشقه للأعمال التاريخية والدينية وأصعب شخصية تاريخية ودينية قدمها خلال مسيرته الفنية.

كما يتحدث عن زوجته الاعلامية وفاء ماهر وكيف تعرف عليها والسر فى الزواج الناجح؟ وهل هو سي السيد فى البيت ، و عن ابنه محمد ومسيرته الفنية واخر أعماله بمسلسل حق عرب

بينما يكشف نجله الفنان محمد ماهر ، عن بدايته الفنية وأهم الأعمال في مسيرته ، وعلاقته بوالده وطفولته ، وتخرجه من كلية العلوم ... واول أعماله الفنية ؟ وهل صحيح ان الفنانة سميرة احمد هى التي رشحته لمسلسل أميرة فى عابدين والعديد من الاسرار والكواليس واخر أعماله بمسلسل "حق عرب ".

يذاع واحد من الناس الاتنين المقبل في العاشرة مساء علي الحياة.