ياسمين صبري تتألق في مهرجان كان السينمائي

ميرنا وليد - بيروت - خطفت الممثلة المصرية ياسمين صبري الأنظار، خلال حضورها إحدى فعاليات الدورة الـ 77 من مهرجان "كان" السينمائي الدولي.

وشاركت ياسمين متابعيها عبر حسابها الرسمي، مجموعة صور لإطلالتها خلال المهرجان، إذ ارتدت فستاناً باللون الأحمر، والذي يحمل توقيع مصمم الأزياء اللبناني جان بيار خوري.

جاء الفستان بقصة طويلة وضيقة تعانق الجسد، ومكشوف الكتفين بدون حمالات، وتميز بالترتر الذي يغطيه بالكامل، والذي يضفي أناقة عليه. كما جاء الفستان مقروناً عند الصدر بوشاح طويل باللون نفسه.

وتركت ياسمين صبري شعرها الناعم منسدلاً مع تموجات بسيطة، واختارت مكياجا ًناعماً أبرز ملامح وجهها بطريقة لافتة.

وأكملت ياسمين إطلالتها بمجوهرات ثمينة، إذ تزينت بمجوهرات ماسية راقية، زادت من أناقتها، ومنحتها إطلالة متكاملة.



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