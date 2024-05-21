أصالة وأحلام ومايا دياب من بينهن … نجمات الفن ينعين وفاة أحد مشاهير الوسط الفني

كتب امير فتحي في الثلاثاء 21 مايو 2024 11:23 مساءً - توفي مصفف الشعر اللبناني طوني صوايا اليوم الثلاثاء الموافق 21 مايو، وسبب صدمة لكل محبيه في الوسط، فتساءل الكثير من المواطنين عن من هو طوني صوايا مصفف الشعر.

نعي نجمات الفن

حرصت مجموعة من النجمات على نعي مصفف الشعر اللبناني طوني صوايا، حيث نشرت مايا دياب عبر صفحتها الرسمية في موقع “إكس” صورة جمعتها بمصفف الشعر طوني صوايا، وكتبت: “يا رفيقي، يا رفيق الدرب. انت معنى الحب والصداقة والدعم وكاتم الأسرار.. انت اللي ما بتتكرر انت متل النسمة الحلوة، انت كل صفة حلوة، الصادق الصدوق اللي ايديك ما كانت بس على شعري ايديك غمروني بمحبة ما الها مثيل، يا طوني رح ضل عم بسمع ضحكاتك وكلماتك الحلوة لآخر الدني”.

ونشرت أحلام أيضا عبر حسابها في موقع “إكس” صورة لها مع طوني صوايا، وكتبت: “رحل الأخ رفيق الدرب الصديق الطيب الخلوق المبتسم، اوجعني الخبر، لا حول ولا قوة إلا بالله، رحمة الله عليك”

ونشرت أصالة على صفحتها الرسمية في موقع إنستجرام صورتها مع مصفف الشعر طوني صوايا، وكتبت: “ماكان شخص بشتغل معه وعادي .. كان قريب عليي وكأنّه من أهلي حنون راقي شبعان كرامته ماشفت إلها مثيل ياالله ماعم صدق إنه راح ونحنا كان المفروض سوا مسافرين شي ماعم بقدر صدقه أرجوكم إدعوا له الله يرحمك ياصديق وحبيب وقريب وأخ وإنسان شو صعب لاقي متلك الله يرحمك ياحبيبي ياطوني ياغالي ويصبرنا يارب يارب”.

ابرز المعلومات عن طوني صويا

بدأ طوني صوايا مسيرته المهنية في سن مبكرة، وانطلق من صالون والده في بيروت، واكتسب شهرة واسعة وعملا متقنا وتمكن في وقت قياسي من ابتكار تسريحات شعر عصرية وجذابة.

عام 1980، افتتح طوني صواياصالونه الخاص في بيروت، وأصبح من أشهر صالونات تصفيف الشعر في المدينة.

يعد طوني صوايامصفف شعر لأبرز النجمات العرب، ومنهن أحلام ونانسى عجرم وأصالة ومايا دياب ونجوى كرم وشمس الكويتية ونادين نسيب نجيم.

وتميز طوني صوايا بقربه من الفنانات لطيبة قلبه، وآرائه في عالم الموضة التي كانت محط اهتمامهن، لكونه يعد من أصحاب الخبرة والكفاءة.

تركطوني صوايا وراءه فراغًا كبيرًا في عالم الموضة والأناقة، إذ عرف عنه ذوقه الرفيع وإبداعه في تسريحات الشعر المميزة التي تناسب جميع الأذواق في كافة المناسبات.

-اشتهر مصفف الشعر الراحل طوني صوايامن خلال تعاونه مع عدد من المشاهير من بينهم الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، والفنانة الإماراتية أحلام الشامسي، واللبنانية نجوى كرم، والسورية أصالة نصري والعديد من المشاهير.

-ونتيجة لابتكاراته، فقد حصل طوني صوايا على العديد من الجوائز، إلى جانب ظهوره في مجلات وبرامج تلفزيونية، وأصبح يتمتع بقاعدة شعبية واسعة، لتألقه المستمر و أصبح أيقونة في عالم التسريحات ومواكبة الموضة، بخبرة وكفاءة.

الخليج 365

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