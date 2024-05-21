ساندرا رزق تستعرض ساعتها الباهظة من Audemars Piguet..و سعر خيالي لحقيبة يدها

ميرنا وليد - بيروت - شاركت ملكة جمال لبنان لعام 2000 الممثلة اللبنانية ساندرا رزق مقطع فيديو عبر حسابها الخاص، إستعرضت فيه ساعتها الجديدة من شركة Audemars Piguet العالمية، و التي بلغ سعرها 160,125 دولار، كما و كانت تحمل حقيبة يد من دار أزياء Hermès باللون الأحمر وصل سعرها إلى 12,500 دولار.

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و في وقت سابق، سحرت ساندرا رزق عيون متابعيها، من خلال إطلالتها الرائعة، فقد ظهرت مرتدية كروب توب باللون الأبيض، وسروالاً أبيض واسعاً مع سترة باللون الأسود المخطط ، وتركت شعرها منسدلاً، وطبقت مكياجاً هادئاً أظهرت من خلاله جمال ملامح وجهها.

وحملت ساندرا حقيبة يد من دار أزياء Hermès، يصل سعرها إلى 9.500 يورو، و في قدميها إنتعلت حذاء مفتوح من Hermès أيضاً وصل سعرها إلى 815 يورو.

