أحمد حلمي يغازل منى زكي بطريقة رومانسية “طريفة”… ماذا فعل؟

كتب امير فتحي في الأربعاء 22 مايو 2024 12:48 صباحاً - تصدر الفنان أحمد حلمي التريند على مواقع السوشيال ميديا ومحركات البحث، بعد أن نشر فيديو جديد يتغزل فيه في زوجته الفنانة منى زكي.

مغازلة أحمد حلمي لمنى زكي

وشارك أحمد حلمي جمهوره عبر خاصية القصص المصورة لحسابه الرسمي على موقع إنستجرام فيديو وهو يمسك هاتفه وفي الأيد الأخرى هاتف آخر ليصور به فيديو لمغازلة زوجته به.

ويظهر في الفيديو الذي بدء بأغنية الفنان علي الحجار “أظهر وبان” والتي عرضت في مسلسل بوابة الحلواني تزامن ظهور صورة الفنانة منى زكي كخلفية لصورة هاتف الفنان أحمد حلمي.

ويأتي في المقطع الأغنية الذي اختاره أحمد حلمي التزامن مع صورة زوجته: “أظهر وبأن يا قمر للصحبة والخلان”.

رومانسية أحمد حلمي ومنى زكي

الجدير بالذكر، أن الفنان أحمد حلمي وزوجته يحرصان على إظهار حبهما ودعمها لبعض، ففي آخر لقاءاته التليفزيونية أكد أحمد حلمي أهمية زوجته في حياته.

وأشار أن بعد مرور العديد من السنوات في زواجهما ما زال يحرص على جلب الورد في عيد الحب لزوجته لأنها تحبه.

أما الفنانة منى زكي فقد كشفت خلال حوارها مع الإعلامي عمرو أديب على استمرار عشقها وحبها لزوجها أحمد حلمي رغم مرور أكثر من 20 عاما على زواجها.

وأكدت منى زكي أن قلبها مازال دقاته تزداد كلما رأت زوجها أحمد حلمي، مشيرة إلى أنهم أسرة تعشق الحب والتعبير عنه في كل وقت.

يجدر الإشارة، أن الفنان أحمد حلمي تزوج من الفنانة منى زكي عام 2002، وأنجب الثنائي 3 أبناء وهم لي لي وسليم ويونس.

فيلم أحمد حلمي ومنى زكي

وكان الفنان أحمد حلمي أعلن عن عودته للسينما بعد غياب لسنوات بفيلم يجمعه مع زوجته الفنانة منى زكي.

وأكد أحمد حلمي أنه من قام بكتابة الفيلم مشيراً إلى أنه استغرق 9 سنوات في كتابته وتحضيره.

كما كشف أحمد حلمي في تصريحات صحفية أنه يحضر فيلما آخر من بطولته يحمل اسم “ولسه حتة” وسيكون من ﺇﺧﺮاﺝ هشام فتحي وﺗﺄﻟﻴﻒ شريف نجيب، وستشاركه البطولة أمينة خليل.

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