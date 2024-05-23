شكرا لقرائتكم خبر عن المغنية كاردى بى تعلن امتناعها عن التصويت فى الانتخابات الأمريكية المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت المغنية العالمية كاردى بى عن خيبة أملها فى الانتخابات الرئاسية المقبلة بين جو بايدن ودونالد ترامب، في مقابلة مع مجلة رولينج ستون نُشرت في 16 مايو الجارى، تحدثت مغنية الراب البالغة من العمر 31 عامًا عن خيبة أملها تجاه بعض الديمقراطيين الذين دعمتهم سابقًا، وأكدت أنها لن تصوت في الانتخابات الرئاسية لعام 2024.

حيث صرحت كاردي عن بايدن وترامب: "أنا لا أتعامل مع كل منهما".

على الرغم من أن مغنية الراب أعربت عن دعمها للرئيس بايدن قبل انتخابات 2020، حتى أنها جلست لإجراء محادثات مع السيناتور بيرني ساندرز وبايدن نفسه، إلا أنها أضافت أنها شعرت "بطبقات وطبقات من خيبة الأمل" من الإدارة.

أخبرت كاردي إذاعة لوس أنجلوس أنها لن تصوت في الانتخابات المقبلة، وفقًا لرولينج ستون.

وصرحت كاردى بى قائلة: "أشعر وكأن الناس تعرضوا للخيانة"، مشيرة إلى قضايا تتعلق بتكلفة المعيشة وانخفاض الأجور وقضايا داخلية وخارجية.

وتابعت كاردى بى لمجلة رولينج ستون: "الأمر يشبه، أنكم لا تهتمون بأي أحد، خاصة مع صرف مليارات الدولارات على أشياء سخيفة".