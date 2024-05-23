تارا عماد تحقق الأمنية الأخيرة لـ والدتها بعد وفاتها بـ 40 يوما… ماذا فعلت؟

كتب امير فتحي في الخميس 23 مايو 2024 12:48 صباحاً - كشفت الفنانة تارا عماد عبر حسابها الخاص في “إنستجرام” أنها استطاعت أن تحقق حلم والدتها بعد أربعين يوماً من وفاتها، وهو حصولها على جنسية دولة “الجبل الأسود” بلد والدتها.

تارا عماد تحصل على جنسية والدتها

ونشرت تارا صورة ظهرت فيها وهي تحمل جواز سفر دولة “مونتينيغرو” أو الجبل الأسود، وحكت أنها حصلت عليه في آذار/مارس الماضي، واليوم تحتفل بعيد الاستقلال… وأرفقت الصورة بالتعليق: “21 مايو هو يوم الاستقلال في الجبل الأسود، هو يوم كانت والدتي تحبّه وتذكّرني به دائماً”. وأضافت: “في آذار/مارس الماضي وبعد مرور 40 يوماً على وفاة والدتي، حصلت على جواز سفري لدولة “مونتينيغرو”، كانت هذه واحدة من أمنياتها منذ ولادتي”.

وأكملت تارا متحدثةً عن والدتها الراحلة: “أحبّت والدتي مصر كثيراً، وعاشت هنا معظم حياتها وأمضت سنوات في استكشاف كل ركن من أركان مصر وكانت تخبرني دائماً عن كل شيء، ومع ذلك كان حبّها لبلدها الجبل الأسود يكبر يوماً بعد يوم، إذا كنت تعرف والدتي فبالتأكيد ستعرف كم كانت تحب بلدها وتروّج له وتتحدّث عنه مع كل شخص في كل مكان”.

وأضافت: “غرست والدتي هذا الحب بداخلي، وكبرت على حب مصر لأنها موطني، ولكنني أيضاً أحب الجبل الأسود وأحفظه في قلبي، في اليوم الذي حصلت فيه على جواز سفري تمنيت أن تكون والدتي معي لترى اللحظة التي حلمت بها، أنا ممتنة لأنها كانت تعلم أنني سأحصل على جواز السفر وأن كل الإجراءات كانت قد تمت، وأعلم أنها كانت معي ليس جسدياً لكنني شعرت بها وأشعر بحبّها يسري في داخلي، اليوم أحتفل بحب أمي لوطنها، الحب الذي علّمتني إيّاه وربّتني عليه”.

وفاة والدة تارا عماد

وكانت أعلنت الفنانة الشابة تارا عماد، وفاة والدتها ذات الأصول الأوروبية، دون كشف تفاصيل أو سبب وفاتها.

ونشرت تارا من خلال حسابها الشخصي بموقع الصور والفيديوهات “إنستجرام“، منشور كشفت فيه عن الوفاة حيث قالت: “إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإنا على فراقك لمحزونون، يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فأدخلي في عبادي وادخلي جنتي”.

وأضافت تارا عماد أيضًا : ” على أن تكون صلاة الجنازة الأحد بعد صلاة الظهر بجامع الشرطة في الشيخ زايد”.

وتابعت: “انتقلت إلى رحمة الله تعالى والدتي الحبيبة، اللهم أغفر لها وأرحمها وثبتها عند السؤال ونقها من الذنوب كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس”.

وقد تفاعل مع منشورها عدد كبير من النجوم الذين وجهوا له واجب العزاء منهم يسرا اللوزي، درة، إيمان العاصي، بسنت شوقي وغيرهم من الفنانين.

من هي تارا عماد؟

هي فنانة مصرية يوغسلافية، ولدت في مصر وتحديدًا في محافظة القاهرة لأم يوغسلافية من مونتينيغرو وأب مصري. نشأت وترعرعت في مصر، ودرست إدارة الأعمال بالجامعة الألمانية بمصر.

قصة شهرة تارا عماد :

بدأت تارا عماد بالظهور كطفلة في الإعلانات وهي طفلة ذات الأربعة أعوام، لتستغل طولها بعد ذلك وقوامها الرشيق في الدخول لعالم الأزياء، وتعمل كعارضة أزياء وهي بعمر 14 عاماً. انتقلت تارا من عالم الأزياء إلى عالم الجمال فشاركت في مسابقة ملكة جمال العالم للمراهقات عام 2010، والتي أقيمت في البرازيل. كانت تارا حينها تبلغ من العمر 17 عاماً. لم تفز تارا عماد ملكة جمال للمراهقات، ولكنها استطاعت الحصول على لقب وصيفة ملكة جمال العالم للمراهقات. كما حصلت أيضاً على لقب ملكة جمال إفريقيا.

رغبة تارا في التمثيل جعلتها تبحث عن طرق عدة للتطوير من نفسها وتنمية مهاراتها فيه؛ وبدأت بالدراسة عبر ورش تمثيلية عبر الإنترنت مع مؤسسات أمريكية. أيضاً شاركت في عدة ورش للفنان أحمد كمال. بالفعل استطاعت أن تحصل على أول دور لها في مسلسل الجامعة عام 2011 لتتوالى بعد ذلك أعمالها الفنية والتمثيلية.

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