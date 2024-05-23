خطوبة ويجز وأسماء جلال تُشعل مواقع التواصل… وأول تعليق منه!



كتب امير فتحي في الخميس 23 مايو 2024 12:48 صباحاً - حرص الفنان ويجز على تهئنة الفنانة أسماء جلال بعيد ميلادها، وذلك عن طريق نشره صورة تجمعهما سويا في أحد الأماكن الخاصة.

ويجز يثير الجدل حول علاقته بأسماء جلال

وجاءت صورة ويجز وأسماء جلال بعد الشائعات الكثيرة بشأن ارتباطهما، وتساءل البعض بعد هذه الصورة هل يعيش الثنائي قصة حب؟

وكانت الشائعات ظهرت منذ فترة عن وجود علاقة حب بين ويجز وأسماء جلال وذلك بعد حضورها لحفلاته.

أسماء جلال تنتظر عرض فيلم اللعب مع العيال

وفي سياق آخر، تنتظر أسماء جلال عرض فيلمها الجديد «اللعب مع العيال» خلال موسم عيد الأضحي المبارك، والذي تدور أحداثه في إطار من الكوميديا حول مدرس التاريخ علام، الذي يُنقل إلى إحدى المدارس بمنطقة صحراوية، فيواجه العديد من العقبات التي لم تكن في الحسبان.

ويشارك في بطولة العمل عدد كبير من الفنانين منهم محمد إمام، أسماء جلال، مصطفى غريب، باسم سمرة، ويزو، بيومي فؤاد، وهو من تأليف وإخراج شريف عرفة.

مسلسل “أشغال شقة”

يذكر أن أسماء جلال شاركت في الموسم الرمضاني الماضي بمسلسل “أشغال شقة”، من بطولة هشام ماجد، شيرين، سلوي محمد على، مصطفى غريب، وآخرين، ومن تأليف خالد دياب وشيرين دياب، وإخراج خالد دياب.

وانضمت أسماء جلال لفريق عمل فيلم “فيها إيه يعني”، الذي يشارك في بطولته كل من الفنان ماجد الكدواني والفنانة غادة عادل.

الفيلم تدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي، من تأليف وليد المغازي، مصطفي عباس، محمد أشرف، إخراج عمر رشدي، إنتاج أحمد الجنايني، وجاري التعاقد مع باقي الفنانين لبدء التصوير خلال الفترة المقبلة.

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